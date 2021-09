Esta segunda-feira, Pedro Crispim fez uso da sua página de Instagram para dedicar mensagem de carinho a Ana Arrebentinha e recordar o projeto que os uniu, o 'Big Brother'.

A experiência enquanto comentadores do reality show da TVI fez nascer uma enorme amizade, o melhor que o stylist podia levar do projeto, como frisou.

"Sempre por perto! Quando me perguntam se sinto saudades dos projetos profissionais por onde passo, a minha resposta é não, de nenhum! O melhor, aquilo que me acrescenta trago comigo, a experiência, aprendizagem e algumas pessoas. O resto só será único e especial, porque tal como existe o início também o final acabará por surgir", escreveu.

Enternecida com as palavras do stylist, a alentejana retribuiu o carinho: "a verdade o nosso melhor projeto foi a amizade. Esse projeto é só nosso. Amo-te".

