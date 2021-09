Pedro Crispim partilhou nas stories da sua conta de Instagram um vídeo no qual se assiste a uma agressão de dois jovens a outro no Bairro Alto.

Não ficando indiferente a esta cena de violência, o consultor de moda afirmou: "Inconcebível que se trata um qualquer ser humano como um pedaço de lixo, sem qualquer importância. Não conheço os protagonistas, a narrativa da história, nem sequer se existe alguma ou se terá sido mais um ataque gratuito como tantos por aí".

Entretanto, termina: "Mas, em momento algum esta será a resposta, a solução ou a fórmula para resolver algo. E com tantas pessoas em redor, ninguém tentou parar isto? Apanhar os agressores? Que tristeza!".

Imagem partilhada pelo consultor de moda© Instagram - Pedro Crispim

Importa notar que Lisboa tem sido palco de momentos de maior tensão, particularmente nas zonas do Bairro Alto e do Cais do Sodré.

