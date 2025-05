Pedro Crispim recorreu à sua página de Instagram para fazer uma reflexão sobre a vida, deixando bem claro que está seguro de si mesmo, das suas decisões, não deixando, por isso, que alguém 'passe por cima dele'.

"Na vida, nada nem ninguém me amedronta, condiciona ou manipula, tanto pessoal como profissionalmente. Hoje em dia só fico frágil quando penso em perder aqueles que amo, de resto pode vir tudo que estou preparado!", começa por dizer na partilha que fez esta sexta-feira, dia 9.

"Sou livre e não vivo com receios, sou sempre flexível com o objetivo de aprender e crescer, nada mais me verga", diz ainda.

Entretanto, deixa um conselho aos seguidores. "Não percam tempo com mensagens tontas, comentários maldosos, ameaças, ofensas clichê e comunicados cheios de frases feitas. A única bússola que tenho é a minha educação, formação e respectiva perspetiva de tudo, com a qual me comprometo sempre".

"Acham mesmo que vou vacilar um milímetro com pessoas que nem conheço!? Com todo o respeito, vocês estão todos com muito tempo livre", atira.

"Em tudo na vida, só estou aqui ou ali se puder ser eu, inteiro, pleno e enquanto me sinto feliz. Por mais que ame algumas pessoas e goste daquilo que faço, não me prendo a nada nem ninguém. Sigo em frente pagando a fatura de ser livre, genuíno e espontâneo, de não usar máscaras, verdades maquilhadas ou discursos ensaiados. E sabem (entre nós) não lamento por escolher e fazer aquilo que me faz sentido, mesmo com todo o ruído em redor", completa.

Eis a partilha:

Leia Também: "Ano de 2002. Para levar uma dúzia de ovos não deixávamos um rim..."