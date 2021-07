Sarah Ferguson cresceu ao lado da princesa Diana, recordando agora a amiga de infância e o quanto a mesma estaria orgulhosa dos filhos e das suas esposas.

"Ela estaria muito orgulhosa dos seus filhos e esposas", disse a duquesa de York, de 61 anos, à People.

"E ela seria como eu, obcecada pelos netos. Porque era isso que ela amava", acrescentou a mãe das princesas Eugenie e Beatrice, primas de William e Harry.

Sarah destacou que Diana "adorava as suas meninas". "Ela adorava os meninos. Este seria o seu refúgio. O seu paraíso. Se ela estivesse sentada comigo agora, sei que diria: 'Estou muito orgulhosa dos meus dois meninos e das esposas maravilhosas que eles escolheram'", destacou, falando do príncipe William e da mulher, Kate Middleton, e do príncipe Harry e da mulher, Meghan Markle.

A duquesa conheceu Diana quando eram adolescentes. "Éramos as melhores amigas, desde que ela tinha 14 e eu 15 anos", lembrou. "Ela ensinou-me muito sobre a vida pública", partilhou. "Ela era tão corajosa. Costumávamos ter os momentos mais incríveis juntas", continuou.

Sobre os rumores de que teria discutido com Diana antes da princesa morrer, em 1997, Sarah disse: "Nós prometemos uma à outra que estaríamos sempre juntas. [...] Mas todas as pessoas queriam isso, porque éramos muito fortes juntas. As pessoas queriam quebrar algo que era tão forte".

