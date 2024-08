Sarah Ferguson não deixou passar em branco o aniversário da filha mais velha, Beatrice, que completou 36 anos na quinta-feira, dia 8 de agosto.

"Feliz aniversário, minha maravilhosa Beatrice. És a filha, mãe, madrasta, irmã, esposa e mulher mais incrível! Sinto-me tão privilegiada por poder aprender contigo todos os dias", escreveu a duquesa de York.

"Continuas a inspirar-me e a todos à tua volta com a curiosidade e entusiasmo pela vida. Amo-te. Feliz aniversário", acrescentou, tendo incluído na publicação uma fotografia antiga.

De recordar que Sarah Ferguson é ainda mãe da princesa Eugenie, que também dedicou uma mensagem à irmã. Ambas as princesas são fruto do casamento terminado da duquesa de York com o príncipe André.

Leia Também: Parabéns, princesa Beatrice! 20 fotos únicas de infância