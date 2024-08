A princesa Eugenie assinalou publicamente o aniversário da irmã mais velha, a princesa Beatrice, através de uma publicação que fez no Instagram.

Ao destacar algumas imagens da irmã, Eugenie escreveu: "Feliz aniversário, querida Beabea!! Que inspiração que tu és. Abriste o cominho para a tua pequena irmãzinha. Amo-te".

De recordar que ambas as princesas são fruto do casamento terminado do príncipe André com Sarah Ferguson.

