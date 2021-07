Vai ser leiloada na próxima semana uma bicicleta que pertencia à princesa Diana, na sua infância.

A bicicleta Tracker vermelha, fabricada pela Trust Manufacturing Co., pertenceu à 'princesa do povo' na década de 1970, quando andava pela propriedade da família em Althorp.

A mesma tinha sido comprada pela governante da família de Diana, Maudie Pendrey, que deu na altura 20 libras (23 euros) aos pais da princesa, de acordo com o Bristol Live. Esta era uma lembrança do tempo em que trabalhou com a família durante a infância de Diana.

Entretanto, a bicicleta foi vendida pelo filho de Pendrey, em 2007, depois da morte da governanta em 2006. Desde então, ficou até à data em exibição no Museu House On The Hill Toy, em Stansted.

A bicicleta será agora vendida com um cartão de Natal que a princesa Diana escreveu à mão em 1994, cerca de três anos antes da sua morte.

Estima-se que a peça vá render entre entre 20 mil a 30 mil libras (23 a 48 mil euros), no dia 24 de julho.

