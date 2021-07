Esta quinta-feira, dia 1, os familiares e amigos próximos da princesa Diana viveram um dia único ao celebrar os 60 anos do nascimento de Lady Di com a inauguração de uma estátua em sua memória.

A obra foi instalada nos jardins do Palácio de Kensington, a antiga residência de Diana, e um dos 13 convidados foi o seu irmão, Charles Spencer.

Além de ter sido o primeiro a chegar à cerimónia, Charles assinalou o momento nas suas redes sociais.

"Hoje, no Palácio de Kensington. Um bom dia", escreveu, quebrando assim o silêncio após reunir-se com os príncipes Harry e William, os grandes protagonistas do evento.

