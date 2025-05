No próximo mês de agosto completar-se-ão 28 anos desde a trágica morte da princesa Diana. Esta semana, o irmão de Lady Di, Charles Spencer, apareceu no programa 'Loose Men' para falar sobre a saúde mental, espaço no qual acabou por recordar a perda da irmã.

"É uma amputação", afirmou o conde. "Cresces com estas pessoas, são do teu sangue, sempre estiveram contigo e depois desaparecem", lamenta.

"Esperas, obviamente, que primeiro morram os avós e depois os pais, e depois há a tragédia da morte de crianças, mas os irmãos, é algo extraordinário", lamentou.

Apesar de ter duas irmãs mais velhas, Charles notou que nunca teve uma relação tão próxima com elas como teve com Diana de Gales.

Leia Também: Palácio escondeu fotos da princesa Diana com David Bowie? A razão