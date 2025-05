Um fotógrafo alegou que o Palácio de Kensington escondeu a sua fotografia da princesa Diana com David Bowie, captada depois de um espetáculo do cantor. Isto porque a princesa terá assistido ao concerto com major do exército James Hewitt e na altura, dizem, tinham um caso.

No dia 10 de maio, o The Telegraph publicou uma entrevista com Denis O'Regan, onde o fotógrafo aborda a polémica, relata a People. A referida fotografia da princesa Diana foi tirada depois de um dos espetáculos de David Bowie em junho de 1987, no Estádio de Wembley, em Londres.

Ao que tudo indica, a imagem não foi divulgada na altura porque o palácio não queria que a foto se tornasse pública perante os rumores do caso da princesa com James Hewitt, com quem Diana terá tido uma relação entre 1986 e 1991.

"No dia seguinte [a imagem ter sido captada o meu agente recebeu uma chamada do palácio. Disseram para não usar as fotos porque a notícia sobre o James Hewitt tinha-se espalhado. Foi aí que tudo explodiu", recordou Denis O'Regan em conversa com o The Telegraph.

"Eles simplesmente não queriam a Diana na imprensa", comentou. "Na verdade, eles não queria 'atirar mais paus para a fogueira'", acrescentou, reagindo aos motivos que levaram o palácio a tomar tal posição.

"Quanto menos fotos fossem divulgadas, melhor, porque alguém teria dito: 'Esta é ela no espetáculo onde esteve com James Hewitt, embora eu não tivesse tirado a foto dos dois juntos, porque ninguém sabia quem é que ele era", continuou, tendo descrito tal episódio como "um pequeno momento na história".

Leia Também: Kate Middleton presta homenagem a princesa Diana? O look de destaque