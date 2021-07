Charles Spencer foi o primeiro dos familiares a chegar ao Palácio de Kensington, em Londres, para a inauguração da estátua em memória da princesa Diana, que hoje faria 60 anos.

A estátua vai ser erguida nos jardins da residência da família real num momento muito aguardado pelos admiradores da princesa do povo.

Os príncipes Harry e William, filhos de Diana e do príncipe Carlos, serão os grandes destaques do evento, mas, até ao momento, ainda não chegaram ao local.

Entretanto, multiplicam-se os tributos nas imediações do palácio, que em tempos foi a residência de Diana, com inúmeros fãs a deslocarem-se para deixar as mais diversas homenagens.

