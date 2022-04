Sara Sampaio esteve entre os convidados do casamento de Josephine Skriver e Alexander DeLeon, que decorreu no México no fim de semana passado.

No Instagram, a modelo portuguesa fez questão de partilhar duas fotografias captadas neste dia único.

"Encontrei uma foto fofa do casamento", pode ler-se na legenda das imagens, sendo que a primeira é o registo de um carinhoso momento das modelos da Victoria's Secret a darem um abraço.

