Foi no passado fim de semana que Josephine Skriver e Alexander DeLeon trocaram as alianças, no México. Uma notícia que foi destacada na imprensa internacional logo ao início da semana.

Entretanto, esta quinta-feira, 7 de abril, a modelo da Victoria's Secret e o cantor decidiram partilhar no Instagram algumas fotografias do casamento.

De recordar que o casal ficou noivo em novembro de 2018, quando o artista pediu a amada em casamento na Finlândia.

Veja as imagens nas publicações abaixo:

Leia Também: Josephine Skriver, da Victoria's Secret, casa-se com cantor