Assim como já fizeram muitas outras figuras públicas, também Sara Norte fez questão de mostrar aos seguidores o momento em que foi vacinada contra a Covid-19.

Aconteceu esta quinta-feira, 8 de julho, como se pode perceber na publicação que fez na sua página de Instagram.

"Hoje fui vacinada! Lembro-me perfeitamente de em março de 2020, quando entrámos no primeiro confinamento, sonhar quando seria possível este dia. Hoje é, sem dúvida, um dia feliz! Obrigada à senhora enfermeira que me vacinou que era realmente muito simpática e profissional", escreveu na legenda do vídeo que pode ver abaixo:

