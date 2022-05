Sara Matos enterneceu os seus seguidores do Instagram ao partilhar novas fotografias do filho. As imagens retratam um passeio matinal de mãe e filho, realizado esta terça-feira.

"Amor da minha vida cada vez mais gigante", realça a atriz ao surgir numa das imagens, agora disponíveis na galeria, com o pequeno Manuel ao colo.

O bebé, agora com oito meses, recorde-se, é o primeiro filho em comum entre Sara Matos e Pedro Teixeira. O ator é ainda pai de Maria, de 12 anos, fruto da relação com Cláudia Vieira.

Leia Também: Sara Matos mostra Pedro Teixeira a brincar com filho na piscina