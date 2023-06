Sandrina Pratas precisou novamente de cuidados médicos devido a um susto na gestação da sua primeira filha. A antiga concorrente do 'Big Brother', que já tinha estado internada antes, mostrou-se no hospital e mais tarde no regresso a casa.

"Estou em casa a recuperar. A minha bebé já quer nascer. Estou a começar a ter contrações, mas ainda é muito cedo porque estou de 34 semanas. Ainda é muito, muito cedo para ela nascer", relatou no Instagram.

Sandrina está agora de repouso, na esperança de que a bebé 'aguente' na sua barriguinha até à reta final.

Por fim, apelou aos fãs que lhe enviem força neste momento delicado: "Rezem por mim, que neste momento estou a precisar de orações".

Sandrina prepara-se para em breve dar à luz a bebé Ariel, a menina resulta da relação com o brasileiro Lucas.

