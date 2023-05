Sandrina Pratas recorreu às stories da sua página de Instagram para responder a um comentário negativo feito por um internauta sobre si. No mesmo lia-se: "Além de dizer que é cigana. As ciganas são bonitas, tu és tendeira".

Não ficando indiferente a tais palavras, a ex-concorrente do 'BB20' respondeu:

"Acho uma falta de respeito quem escreveu isso, se me queres dizer que sou feia não precisas de colocar etnias, diz-me diretamente. Eu sou o que for, mas tenho muito orgulho no que sou. E a minha família está muito orgulhosa de mim".



Recorde-se que Sandrina está grávida pela primeira vez. A figura pública aguarda o nascimento de uma menina que chamar-se-á Ariel.

