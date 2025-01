Sandrina Pratas, antiga concorrente do 'Big Brother 2020' abriu a caixa de perguntas dos seguidores mas, infelizmente, nem todas as questões lhe chegaram de forma positiva.

"Achas mesmo que uma cigana vai para a TV? Queremos ver pessoas normais", escreveu um seguidor.

Sandrina resolveu responder à letra, de forma pacífica, e mostrando uma grande confiança na pessoa que é.

"Para as pessoas que pensam que me fazem sofrer com estes comentários, é para o lado que eu durmo melhor. Falem que eu não quero saber. Tenho Deus comigo, não tenho esse rancor. Quem diz estas coisas é uma pessoa com rancor e muito triste, eu estou bem comigo e tenho muito orgulho nos meus familiares", começou por dizer.

"Somos todos iguais. Portugal não vai crescer com estas mentes. Parem de ser racistas porque assim vocês não vão a lado nenhum, têm que ter mais amor e harmonia no coração", terminou.

Sandrina Pratas concorreu ao 'Big Brother 2020' e ficou em sexto lugar.

