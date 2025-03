Sandrina Pratas passou por momentos muito difíceis após ter participado no reality show 'Big Brother'. Numa conversa que teve com Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, dia 6, a jovem alentejana falou destes momentos, notando que teve de "fazer terapia".

"Até estava a dizer hoje ao meu marido que vou procurar terapia, porque tenho medo de cair no mesmo", afirmou, notando que recorre a psicólogos de maneira a manter o equilíbrio.

"Senti-me a pior pessoa do mundo, comecei a convencer-me do que as pessoas estavam a dizer-me. Que era má, uma mini cobrinha, que era uma personagem", faz saber, referindo-se às críticas de que era alvo nas redes sociais.

"Já não tinha personalidade, não tinha nada", completou.

Leia Também: Sandrina Pratas mostra reencontro com a filha. "O meu prémio"