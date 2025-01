Cláudio Ramos deixou os concorrentes do 'Secret Story - Desafio Final' de 'boca aberta' ao anunciar que a gala de expulsão para os nomeados da semana será no sábado, 4 de janeiro, e não no domingo, como é habitual.

O que os participantes não imaginam é que no domingo, 5 de janeiro, também haverá gala e, provavelmente, nova expulsão.

Na programação semanal da TVI é possível confirmar que está agendada uma gala para a noite de sábado e outra para a noite de domingo.

A decisão do canal não é inédita, já tinha acontecido anteriormente com outros reality shows. Para Cláudio Ramos, no entanto, avizinham-se meses de muito trabalho. Além das galas ao fim de semana, o comunicador apresenta diariamente o 'Dois às 10' e ainda faz as emissões especiais do 'Desafio Final', todos os dias, após o 'Jornal Nacional'.

Recorde-se que os nomeados da semana no 'Secret Story - Desafio Final' são Afonso Leitão, Ossman Idrisse, Catarina Esparteiro e David Maurício.

