Sandrina Pratas voltou a ser estrela de um novo videoclipe, desta vez de Miguel Azevedo.

'Faz Ela Feliz' é nome do mais recente tema do cantor popular, que fez parte do 'Big Brother Famosos 2'.

Sandrina, ex-concorrente do 'BB 2020', surge nas imagens em par romântico com o jovem Gonçalo Moedas.

"Novo videoclipe com o meu querido amigo Miguel Azevedo e com a participação do Gonçalo Moedas", realçou a alentejana ao partilhar a novidade nas suas redes sociais.

Sandrina, recorde-se, está neste momento grávida do primeiro filho, uma menina, que irá chamar-se Ariel.

