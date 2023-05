Recuperada do susto que recentemente a levou a ficar internada no hospital, Sandrina Pratas resolveu eternizar a sua primeira gravidez com uma sessão fotográfica especial.

A antiga concorrente do 'Big Brother', que se prepara para ver nascer o primeiro filho, uma menina, em breve, posou com um vestido delicado e sensual que deixou à vista o quanto está grande e bonita a sua barriguinha.

A bebé que está a caminho, fruto do relacionamento com o brasileiro Lucas, vai chamar-se Ariel.

