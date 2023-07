Sandrina Pratas está bem e recomenda-se. A antiga concorrente do 'Big Brother' esteve à conversa com Mafalda Castro e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 13 de julho.

Questionada como é que o nascimento da pequena Ariel tinha corrido, Sandrina notou: "Foi maravilhoso, não tenho palavras, foi um sonho".

Esta brincou novamente ao referir que apesar de "tranquilo", o parto "parecia um arraial". De recordar que a ex-'Big Brother' já tinha revelado que foi com o tema 'A Sonhar Contigo', de Tony Carreira, que a menina nasceu.

Na mesma conversa, Sandrina voltou a realçar que a bebé é igual à sua mãe.

Note-se que a menina é fruto da relação da ex-participante de reality show e Lucas.

Leia Também: Sandrina Pratas mostra noivo em momento carinhoso com a filha