Sandrina Pratas está a viver uma fase única depois de ter visto nascer a primeira filha, Ariel, fruto da relação com Lucas Santos. No Instagram, depois de ter dado à luz, a ex-concorrente do 'Big Brother' tem vindo a destacar algumas imagens do bebé.

Ainda esta terça-feira publicou nas stories da rede social uma fotografia onde mostra a filha recém-nascida e outra imagem da mãe. Isto porque Sandrina acha que são parecidas fisicamente.

"Não é a cara da avó?", escreveu ao colocar uma fotografia por cima da outra. Veja abaixo:



© Instagram_sandrinaspratas

Leia Também: Sandrina Pratas mostra o namorado a cuidar da bebé: "Ele está a tentar"