Sandrina Pratas foi mãe recentemente e tem usado as redes sociais para desvendar um pouco dos primeiros dias a três.

Esta quinta-feira, dia 13 de julho, a ex-participante do 'Big Brother' partilhou duas fotografias encantadoras do noivo, Lucas Santos, com a bebé, Ariel, deitada sobre ele a dormir.

"Nunca imaginei, tudo numa foto! A melhor coisa logo de manhã", escreveu Sandrina, na legenda das duas fotografias.

Leia Também: Sandrina Pratas mostra-se a levar a filha para casa: "Nasci para ser mãe"