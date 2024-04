Terminadas as férias na ilha do Sal, em Cabo Verde, Sandra Silva usou a sua conta no Instagram para mostrar algumas fotografias do filho, Vasco, na sua primeira visita de estudo.

Nas fotografias pode ver-se o menino, de dois anos, numa zona de campo, a brincar.

"Primeira visita de estudo. Coração de mãe apertadinho! Como foi aí em casa? Por aqui: Vasco na boa a explorar tudo e eu ansiosa!", escreveu Sandra Silva na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

