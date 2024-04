Sandra Silva está de férias na Ilha do Sal, em Cabo Verde, com o companheiro, João Borges, e o filho de ambos, Vasco.

No entanto, na sua conta no Instagram, a influenciadora digital já partilhou o destino da próxima viagem.

"E a próxima viagem em famílias é um cruzeiro em Miami em 2025", começou por escrever.

"Gostámos tanto da experiência com apoio que agora decidimos levar-vos connosco para um cruzeiro incrível, a sair de Miami e passar pela Rep. Dominicana, Porto Rico, Bahamas e Ocean Cay. Digo-vos de boca cheia que um cruzeiro com rede de apoio é um sonho (foi o que senti com os meus pais). O nosso tem algumas coisas incríveis como: aquapark, escorregas, slide bowling, piscinas, kids clubs por idades e por aí fora!", acrescentou ainda a influenciadora.

© Instagram

