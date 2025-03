Sandra Silva usou a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seguidores "cinco formas de evitar a separação depois de ter filhos".

No primeiro ponto, a influenciadora digital falou em "comunicação aberta: falar sobre tudo, o que sentimos, o que não gostamos, o que gostamos, o que precisamos. Pequenas coisas ao longo do tempo vão acumulando e depois é mais fácil separar do que resolver. Por isso resolver tudo antes que acumule".

No ponto número dois, Sandra apelou a que à "priorização de tempo a dois".

"Já éramos um casal antes de sermos pais e por isso o tempo para nós é importante. Mesmo que seja 1h, que seja 1h de conexão! Neste tempo a dois também entra o cuidado da intimidade", notou.

Mãe de um menino de três anos, Vasco, Sandra Silva e o noivo, João, fazem "uma lista de todas as tarefas do dia a dia e da vida, desde as mais pequenas como levar o lixo, às maiores". Esta é uma forma de o casal se organizar e "dividir, por escrito, para não haver conflitos no dia a dia. Cada um sabe as suas responsabilidades, conforme o que gosta mais de fazer e as suas habilidades".

"Nunca vamos dormir chateados, por muito que nos custe olhar um para o outro, custa mais se deixarmos andar! Vamos ter que resolver, é melhor ser logo! (Depois de respirarmos os dois)", destacou no ponto número quatro.

Por fim, a última dica: "Fazermos o exercício de nós lembrarmos porque estamos juntos, o que gostamos um no outro. Quando há uma fase mais difícil ajuda a pensar que nem tudo é mau e há um motivo para estarmos juntos (ou vários)".

Na opinião da atriz e influenciadora digital, a maior dica para qualquer casal é mesmo "pedir ajuda" em caso de problemas na relação.

"Acima de tudo, se há problemas na relação pedir ajuda! Porque é que pedimos ajuda para tudo e deixamos as relações ir até um ponto que só a separação parece ser solução?

Com isto não estou a dizer que não é válido separar, óbvio que é. Em muitos casos é mesmo a melhor decisão para o bem-estar de todos. Só acho que em muitos outros casos, se a relação for cuidada, o final é outro", completou.

