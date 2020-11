A quarta temporada de 'The Crown' foi lançada no dia 15 de novembro e chegou repleta de surpresas e notícias importantes. E até algumas curiosidades, como o facto de o criador da série, Peter Morgan, ser namorado de uma das atrizes que faz parte do elenco da trama.

Sabia que Gillian Anderson, que dá vida a Margaret Thatcher, é na vida real o grande amor de Peter? Sim, é verdade. O casal namora desde 2016 e tem uma relação de grande cumplicidade. Foi até o criador da série a convencer Anderson a desempenhar o papel de Margaret Thatcher.

Esta foi a primeira vez que o guionista e a atriz trabalham juntos e para que tudo corresse bem, os dois resolveram estabelecer uma regra importante: não se fala de 'The Crown' depois de abandonarem os bastidores da série.

"Para a nossa própria sanidade, e para o benefício do relacionamento, tínhamos limites muito claros... Eu não vou comentar os guiões, mas tu não podes fazer comentários sobre a minha interpretação", contou Gillian Anderson numa entrevista à Harper's Bazaar.

