Os responsáveis pela conta oficial do príncipe Carlos e Camilla no Twitter decidiram desativar os comentários numa publicação sobre uma instituição de caridade, depois desta ter sido 'inundada' com reações negativas.

Esta terça-feira, a conta do Twitter da Clarence House - que publica atualizações e fotos sobre o Príncipe de Gales, de 71 anos, e a Duquesa da Cornualha, de 72 - partilhou fotos de Camilla a falar com os funcionários e residentes de uma instituição de caridade, no Reino Unido. Após a partilha, ao contrário do que aconteceu nas publicações anteriores, a caixa de comentários teve de ser encerrada. Isto porque a página recebeu várias reações de ódio após a última temporada da série 'The Crown'.

Muitos comentários concentraram-se na aparência física de Camilla, e um seguidor escreveu: "O dinheiro pode comprar roupas e jóias sofisticadas, mas não a classe, o charme ou a presença magnética de Diana. Nunca vais poder substituí-la. Ele é a nossa princesa, agora e para sempre".

De referir que a quarta temporada da série da Netflix destaca o casamento do príncipe Carlos com a princesa Diana, assim como a relação do filho da rainha Isabel II com Camilla Parker Bowles.

