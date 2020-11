A quarta temporada da série 'The Crown', da Netflix, é uma das mais vistas do momento, no entanto, a sua popularidade tem sido equivalente ao número de críticas negativas que tem recebido. Uma das mais recentes veio de Charles Spencer, irmão da princesa Diana

Durante o programa de televisão britânico - 'Love Your Weekend with Alan Titchmarsh', que aconteceu no passado domingo, Charles (conforme noticia a revista Hello!), afirmou que a trama não deveria ser considerada como um arquivo histórico.

"O que me preocupa é que as pessoas vejam a série e se esqueçam de que é ficção", afirmou. "Assumem que é aquilo, sobretudo os estrangeiros. Encontro americanos que me dizem que viram 'The Crown' como se tivessem tido uma aula de história. Bem, não tiveram", garantiu.

"Há uma enorme conjectura e muitas invenções, não há? Podes te basear num facto, mas o que acontece entre ele não é um facto", completou.

"Acho que o meu dever é defendê-la sempre que puder. Ela deixou-me, por exemplo, como guardião dos filhos dela, por isso, sinto que isso foi uma confiança passada. E crescemos juntos. Sabes que quando cresces com uma pessoa, ela continua a ser a mesma, independentemente do que aconteça. Por isso sim, considero bastante o papel que tenho em honrar a memória dela", concluiu.

Leia Também: Príncipe Harry não vê a série 'The Crown', mas já deu uma espreitadela