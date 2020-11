A quarta temporada da série 'The Crown' está a gerar um grande burburinho, dentro e fora das paredes do palácio. Muito se tem especulado acerca da possibilidade dos membros da família real inglesa assistir à produção, e no que diz respeito a Harry, parece que o príncipe já deu uma 'espreitadela', por assim dizer.

"O Harry tem visto os trailers da quarta temporada, mas não o imagino a ver", revelou uma fonte próxima a Katie Nicholl, da Vanity Fair.

"O sentimento é de que a mais recente temporada seria bastante triste para eles verem", acrescentou, referindo-se ainda ao príncipe William.

A preocupação agora é que os telespectadores confundam a realidade com a ficção, uma vez que vários especialistas em realeza já garantiram que muitos dos momentos da trama foram inventados.

Isto já para não falar de William, que diz estar chateado pelo facto da Netflix estar a lucrar à custa dos pais...

