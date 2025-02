O príncipe William visitou, esta quarta-feira, 5 de fevereiro, uma instituição de caridade para crianças que estão de luto. A Child Bereavement UK tinha uma forte ligação com a sua falecida mãe, a princesa Diana.

William sucedeu Diana como patrono da organização em 2009. Nesta visita, passou cerca de uma hora com famílias e crianças apoiadas pela instituição de caridade, bem como voluntários, apoiantes de longa data e funcionários locais que fornecem os seus serviços de apoio ao luto.

O príncipe de Gales também conversou com um grupo de jovens que partilhou as suas experiências sobre como a instituição de caridade os ajudou.

Quando Diana morreu, em 1997, o príncipe tinha apenas 15 anos. Julia Samuel, fundadora da Child Bereavement UK, era uma grande amiga da princesa e os seus laços com a família real acabaram por se prolongar até aos dias de hoje. Além disso, Julia é também uma das madrinhas do príncipe George, filho de Kate e William.

Na página oficial de Instagram dos príncipes de Gales, foram publicadas algumas fotografias desta visita, juntamente com uma legenda emotiva.

"Hoje estive com a maravilhosa equipa da Child Bereavement UK. É a instituição de caridade mais movimentada do Reino Unido que apoia crianças e jovens até aos 25 anos, quando alguém importante para si morreu ou está a morrer. Apoia também as famílias que perderam os seus bebés. É um trabalho tão importante", pode ler-se.

"As famílias e as crianças que eles apoiam, mostram uma enorme força perante as circunstâncias mais terríveis. Obrigado por partilharem as vossas histórias".

