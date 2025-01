"Amor, empatia e gentileza" são as palavras de ordem do hospital pediátrico de cuidados paliativos TÅ· Hafan, no País de Gales, e foi com todas estas premissas que Kate Middleton foi recebida na visita que fez ao local na última quinta-feira (30 de janeiro).

"A visita de hoje foi incrivelmente comovente", realçou a página oficial de Instagram da princesa de Gales, que divulgou as imagens que marcaram o encontro com as crianças.

A esposa de William distribuiu sorrisos, brincou com os mais pequenos e mostrou-se entusiasmada em seguir o legado deixado pela sogra. A princesa Diana, recorde-se, apoiou a mesma instituição há 30 anos. Agora, é Kate quem assume o papel de madrinha do TÅ· Hafan.

