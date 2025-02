Numa entrevista única, a princesa Ana refletiu sobre a vida na realeza e de como esta mudou ao longo das décadas - especialmente para os membros mais novos da 'Firma', como é o caso de Kate Middleton.

Num documentário de 2020 - 'Anne: The Princess Royal at 70' (agora recordado pela revista Hello!) - realizado a propósito do seu 70.º aniversário, a irmã de Carlos III refletiu sobre as pressões.

"A pressão exercida nos membros mais novos da família é sempre pior. É neles que a imprensa se foca", considerou.

"Por vezes é difícil de lidar. Mas não havia redes sociais na minha altura, o que, provavelmente, tornou tudo ainda mais difícil", refletiu.

Na visão da 'Princess Royal', o contacto que se mantém com as pessoas é diferente. "Sei o que é o Twitter, mas nunca teria algo do género nem que me pagassem, francamente", completou.

