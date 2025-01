Kate Middleton visitou um hospital em Wales nesta quinta-feira, 30 de janeiro, e para a ocasião escolheu reciclar um antigo (e económico) look, revela o Metro.

A princesa de Wales optou por um vestido da Zara, preto e branco com um padrão quadriculado, que conta com um laço na zona do pescoço.

A peça, que entretanto já não consta no site da Zara, custa 89.99 libras (cerca de 107 euros).

Kate já tinha usado o mesmo vestido durante a visita ao local do desastre de Aberfan, em 2023.

© Rebecca Naden - WPA Pool/Getty Images

