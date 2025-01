A mãe da princesa de Gales, Carole Middleton, comemora esta sexta-feira, 31 de janeiro, o 70.º aniversário.

A empresária é a matriarca da família Middleton e partilha um vínculo estreito com os seus três filhos - Kate, Pippa Matthews e James Middleton.

A festa está garantida e, para celebrar este dia, a princesa de Gales irá oferecer um presente especial à mãe.

Durante uma visita não anunciada ao sul de Gales na quinta-feira, 30 de janeiro, Kate visitou a Corgi, uma fábrica de têxteis especializada em meias e malhas artesanais, sediada em Ammanford, Carmathenshire.

De acordo com a Hello!, a princesa recebeu um cardigan de caxemira creme, feito especialmente para si, bem como umas meias azuis-marinho que irá oferecer à mãe.

Kate Middleton visita a fábrica de têxteis Corgi© Rebecca Naden - WPA Pool/Getty Images

Carole e Kate sempre tiveram um relacionamento muito próximo, uma vez que a ex-proprietária da 'Party Pieces' esteve presente nalguns dos momentos mais importantes da vida da sua filha mais velha, incluindo o casamento com o príncipe William, em 2011.

Ainda não foi confirmado como Carole irá celebrar a sua 70.ª volta ao sol, mas sem dúvida que estará cercada pelos seus amigos e familiares mais próximos.

Quando completou 60 anos, Carole fez de tudo para comemorar o grande dia numa ilha particular nas Caraíbas que, segundo relatos, contou com champanhe rosé, uma banda de jazz e fogo de artifício.

Na página de Instagram do seu antigo negócio, Party Pieces, Carole falou do seu mês de aniversário com carinho. "Aprendi a amar janeiro. É o começo de um novo ano, uma época para adotar hábitos saudáveis, e é o mês do meu aniversário, então só há bons motivos para comemorar com as pessoas que amo!"

