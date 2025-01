Kate Middleton e o príncipe William recordaram as vítimas do Holocasto num evento em Londres, que decorreu na passada segunda-feira, a propósito do 80º aniversário da libertação de Auschwitz-Birkenau.

Com 50 sobreviventes dos campos de concentração, os príncipes de Gales estiveram em Guildhall, um palácio na capital inglesa, e mostraram-se emocionados e felizes por estarem com pessoas que já conheciam de outros eventos semelhantes.

É de salientar a simpatia e proximidade que Kate demonstrou com todos os presentes.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Kate Middleton anuncia novidade. Princesa de Gales está em "êxtase"