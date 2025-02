"É uma honra dar as boas-vindas a Gillian Anderson à família L’Oréal Paris", afirma Delphine Viguier-Hovasse, Presidente Global de L’Oréal Paris, em comunicado. "Para além de ser uma verdadeira ícone, com uma carreira de décadas no teatro e no ecrã, ela partilha a nossa missão de empoderar as mulheres a celebrarem a sua beleza em todas as idades", acrescenta. "Com o seu histórico de inspiração feminina, de amplificação das suas histórias e de luta pelos seus direitos, encoraja-nos a todas a desafiar os padrões convencionais e a sermos imparáveis – independentemente da nossa idade".

"As mulheres são extraordinárias: únicas, complexas, brilhantes, belas por dentro e por fora, em todas as idades", comenta a atriz, citada no comunicado. "No entanto, a narrativa convencional sobre as mulheres e o envelhecimento raramente reflete essa realidade", constata. "A L’Oréal Paris tem defendido as mulheres de todas as idades há décadas e estou entusiasmada por me juntar a esta missão, inspirando-as a libertarem-se dos estereótipos e a colocarem-se no centro das suas próprias histórias", completa.

Nascida em Chicago, criada entre Londres e o Michigan, Gillian Anderson incorporou o espírito do seu tempo ao interpretar a Agente Especial Dana Scully na série Ficheiros Secretos (The X-Files). O seu papel inspirador levou a um fenómeno conhecido como Efeito Scully, que encorajou uma nova geração de mulheres a seguir carreiras na medicina, ciência e forças de segurança.

Desde então, Gillian tornou-se reconhecida por dar vida a personagens femininas fortes e independentes, conquistando aclamação no teatro e no cinema, em produções como Um Eléctrico Chamado Desejo, All About Eve, The House of Mirth, O Último Rei da Escócia, The Fall, Sex Education e The Crown, bem como nos filmes Scoop e The Salt Path, lançados em 2024.

Versátil e dedicada, a atriz conquistou dois Emmys, dois Globos de Ouro, quatro SAG Awards e, em 2016, foi distinguida com um título honorário de Oficial da Ordem do Império Britânico (OBE) pelos seus serviços à dramaturgia.

Ser fundadora e empreendedora

Há apenas 20 meses, Gillian fundou a G Spot, uma irreverente marca de bebidas funcionais, ousada, refrescante e sem concessões à saúde.

Gillian criou a G Spot porque procurava uma alternativa saudável às bebidas com alto teor de açúcar e cafeína, sem comprometer o sabor. Como não encontrou essa alternativa, decidiu criá-la. Produzida no Reino Unido, a G Spot é feita exclusivamente com ingredientes naturais, sem cafeína, com poucas calorias, sem adoçantes artificiais e enriquecida com adaptogénios e nootrópicos.

Dar voz às histórias das mulheres

Para a L’Oréal Paris, o ativismo de Gillian Anderson ressoa profundamente com os seus valores, especialmente no que toca ao empoderamento feminino, sustentabilidade e inclusão.

Feminista e defensora dos direitos reprodutivos, Gillian apoia ativamente organizações como a Feminist Majority Foundation e a Planned Parenthood desde 1996, tendo mais recentemente colaborado com a Wellbeing of Women no Reino Unido.

O seu compromisso com o empoderamento feminino foi reforçado em 2017 com a publicação do livro WE: A Manifesto for Women Everywhere, coautorado por si, e, cinco anos depois, com o podcast What Do I Know?!, onde explorou histórias humanas, libertação sexual e celebrou mulheres notáveis. O seu livro mais recente, Want: Sexual Fantasies by Anonymous, é uma abordagem revolucionária à sexualidade feminina e tornou-se um bestseller instantâneo do Sunday Times.

Para além dos direitos das mulheres, a atriz é uma voz ativa em diversas causas sociais e ambientais.

Defensora da comunidade LGBTQIA+, abraça o seu papel como ícone gay. Dedicada à saúde e educação infantil, cofundou a organização SA-Yes. Além disso, tem sido uma forte defensora dos direitos dos povos indígenas através da Survival International e uma ativista pela proteção ambiental.