A revista Glamour convidou as mulheres que destacou ao longo do ano para uma cerimónia que aconteceu na noite de terça-feira, 8 de outubro, no hotel The Times Square Edition.

O evento pretende celebrar as mulheres que tiveram impacto em várias áreas, como a arte ou a ciência, durante o ano.

A gala deste ano premiou celebridades como Pamela Anderson e Taraji P. Henson, e contou com a presença de várias famosas, como Tina Knowles, Donna Kelce, Demi Lovato, e Gayle King.

