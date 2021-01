Ryan Reynolds mostrou recentemente que também consegue ser um super-herói fora do grande ecrã. O ator comoveu a Internet ao enviar uma mensagem muito especial para um pequeno fã seu, Brody Dery, de apenas 11 anos, que trava neste momento uma dura batalha contra um cancro em estágio avançado.

Ryan Reynolds conheceu o jovem Brody através de um vídeo onde o menino e a sua mãe, Randi, falavam do quanto são fãs da personagem 'Deadpool', interpretada pelo ator, e do quanto estes filmes são importante para que ambos tenham momentos de alegria e consigam aliviar a tensão nos momentos mais difíceis do tratamento.

Sensibilizado com estas palavras, o ator não hesitou em gravar uma mensagem para a família:"Acabei de ouvir um pouco da tua história e gostaria de te mandar este vídeo e dizer-te que estou a pensar em ti e que te mandando toneladas de amor e toda a força que puder", começa por referir.

"Tens uma tonelada de pessoas na tua vida que te amam muito. Sei que estás a enfrentar um desafio imenso ultimamente, mas quero que saibas de uma coisa, Brody, és o rapaz certo para esse trabalho", continuou, deixando o pequeno lutador de queixo caído.

A mãe do menino contou ao canal CTV News que este ficou emocionado ao ouvir as palavras do seu ídolo. "Ele dizia, 'eu sinto-me especial - sinto que sou uma estrela de cinema'", conta Randi.

