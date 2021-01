Cristina Jesus usou as suas redes sociais este sábado para partilhar uma triste notícia com os seus seguidores. A bisavó da ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' está internada em estado grave com Covid-19.

"A minha avó está com Covid-19 pelo menos há 13 dias. Só ontem é que começaram os sintomas. Hoje os órgãos já estão a entrar em falência. Estou revoltada, triste por pessoas de merda não terem o mínimo respeito por esta doença e por pensarem que só acontece aos outros. Rezo por ti, minha linda", conta Cristina na legenda de um vídeo que lembra o momento em que, na época de Natal, esta levou o filho a conhecer a trisavó através de um vidro.

"Os rins já não estão a funcionar, está a levar oxigénio nível máximo", lamenta ainda a algarvia, que explica que a bisavó, de 89 anos, foi infetada com o vírus devido a um surto no lar onde se encontrava.

Reveja o vídeo do momento em que a bisavó de Cristiana conhece o neto:

