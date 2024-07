Taylor Swift recorreu às stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira, dia 25 de julho, para destacar o filme 'Deadpool & Wolverine'.

A artista, de 34 anos, mostrou uma fotografia em que aparece junto do realizador Shawn Levy e das estrelas do filme Hugh Jackman e Ryan Reynolds, assim como da mulher de Ryan e sua amiga próxima, a também atriz Blake Lively.

Junto da imagem, escreveu: "Nos últimos anos, vi um dos meus melhores amigos deste planeta colocar cada pedaço do seu coração, alma, suor, tempo, energia, piadas, dor, alegria e magia neste filme. Ele criou o melhor trabalho da sua vida, e este filme parece um portal de alegria real, uma fuga da realidade. [...] Não sei como é que ele fez isso".

"Mas isto é só o Hugh para vocês", acrescentou, destacando a amizade de longa data com o ator. "Estes outros invadiram a foto e fomos demasiado educados para pedir-lhes que fossem embora", brincou de seguida, referindo ao casal amigo Ryan Reynolds e Blake Lively.

Depois de incentivar os fãs a verem 'Deadpool & Wolverine', brincou novamente com Ryan Reynolds: "'Shout out' para o Wade Wilson [personagem do ator], 'aka' dador de esperma dos meus afilhados".

© Instagram

