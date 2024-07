Abigail Anderson Berard, melhor amiga de Taylor Swift, prepara-se para ser mãe e anunciou a boa-nova de uma forma 'original' com homenagem à cantora.

A futura mamã publicou no Instagram uma fotografia em que exibe a já grande barriga de grávida e escreveu: "I’m having his baby". Esta é uma frase da letra da música 'But Daddy I Love Him', do álbum 'The Tortured Poets Department' de Taylor Swift.

A partilha foi destacada na imprensa internacional. A People relata ainda que Anderson Berard está casada com Charles Berard, diretor da Celero Commerce, desde setembro de 2022. Anteriormente esteve casada (entre 2017 e 2021) com o fotógrafo Matt Lucier.

