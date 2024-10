Taylor Swift voltou aos palcos dos EUA, no passado fim de semana, e contou com a presença de várias caras conhecidas que fizeram questão de a apoiar.

Donna Kelce, mãe de Travis Kelce, namorado da cantora, marcou presença na primeira noite de concerto.

A cantora Florence Welch subiu ao palco do Hard Rock Stadium para cantar com Taylor a música 'Florida', do novo álbum da artista, 'The Tortured Poets Department'.

'The Eras Tour' é a sexta tournée de Taylor, que teve início a 17 de março de 2023 e que já passou pela América do Norte, América Latina, Ásia, Europa e irá terminar em dezembro de 2024, no Canadá.

