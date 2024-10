Taylor Swift regressou ao palco da sua Eras Tour para três concertos no Caesars Superdome, em Nova Orleães (EUA).

Na segunda noite, a cantora surpreendeu os 65.000 fãs que estavam presentes quando trouxe Sabrina Carpenter ao palco para um dueto.

As cantoras fizeram um medley de temas de ambas, passando por 'Espresso' e 'Is It Over Now?'.

De relembrar que Sabrina já foi a responsável pela primeira parte de vários concertos de Taylor, em 2023 e no início deste ano.

