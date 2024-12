Taylor Swift está quase a despedir-se da sua maior digressão de sempre. 'The Eras Tour' termina a 8 de dezembro, em Vancouver, no Canadá.

A digressão começou no estado do Arizona (EUA), a 17 de março de 2023. Ao longo de 20 meses, Taylor passou pela América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceânia.

O espetáculo pretendia celebrar as 'eras' da cantora, desde que lançou o primeiro álbum de estúdio, em 2006, até ao último, em 2024.

Para além da artista surpreender os fãs sempre que entrava em palco, os números desta 'tour' não deixam também de ser admiráveis.

Taylor usou mais de 60 looks em 149 concertos (a contar com os últimos três que ainda não aconteceram), espetáculos esses que duram cerca de três horas e meia.

Perto do fim, a cantora referiu que este foi o "capítulo mais extraordinário" da sua vida. De recordar que a artista também passou por Portugal, onde atuou nos dias 24 e 25 de maio.

