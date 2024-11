A digressão de Taylor Swift em Toronto está prestes a terminar, tal como a sua 'Eras Tour'. Este final tem levado a cantora a viver uma mistura de emoções, mas o seu último concerto foi marcado pelas suas lágrimas.

A estrela da Pop ficou emocionada na penúltima paragem da sua digressão, em Toronto, no Canadá. "Toronto, estamos no final desta digressão. Não sabem o quanto isto significa para mim e para a minha banda", afirmou a cantora enquanto limpava as lágrimas.

"Para a minha banda e para a minha equipa, a todos os que colocaram tanto disto nesta digressão... Já nem sei o que estou a dizer... E isto nem é o último concerto".

Tirando um momento para se compor, Taylor acrescentou: "A minha banda, a minha equipa, todos os meus colegas artistas abdicaram tanto das suas vidas para isto... e vocês abdicaram tanto das vossas para estarem aqui connosco esta noite e para nos dar aquele momento que nunca esqueceremos. Adorámos o nosso tempo em Toronto, tem sido tão incrível. Amo-vos. Muito obrigada por tudo".

Veja o momento:

Taylor Swift seguirá agora para Vancouver, onde irá apresentar os seus últimos concertos.