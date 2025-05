Considerado um dos melhores fotógrafos a nível mundial, o escocês David Yarrow vai estar pela primeira vez em Portugal para apresentar a sua mais recente exposição.

Storytelling foi o nome escolhido para esta mostra totalmente gratuita, organizada pela galeria de arte algarvia In The Pink e fundada pelos colecionadores de fotografia Phil e Anja Burks, que vai passar por Lisboa este mês numa versão pop-up.

Entre 22 de maio e 1 de junho, os visitantes vão poder admirar de perto 15 obras captadas pela lente do fotógrafo nascido em Glasgow que, ao longo das últimas quatro décadas, percorreu alguns dos locais mais recônditos do mundo, de câmara na mão, em busca de histórias e narrativas visuais cativantes.

Um dos traços distintivos do seu trabalho é o facto de nunca se ter prendido a nenhum género fotográfico em concreto, contando com um vasto portefólio, a cores e a preto e branco, onde é possível encontrar campanhas publicitárias, editoriais de moda, momentos desportivos ou imagens da vida selvagem.

Apesar de o gosto pela fotografia ter começado durante a adolescência, foi em 1986, enquanto correspondente do jornal The Times, que viria a captar uma das imagens mais emblemáticas da sua carreira: o futebolista argentino Diego Maradona a erguer o trofeu após a conquista da Copa do Mundo no México.

Desde a década de 1980 até ao presente já fotografou várias figuras de renome, entre elas a supermodelo Cindy Crawford, a modelo e atriz Cara Delevingne, o modelo David Gandy ou a atriz e ativista Pamela Anderson. “1992”, que recria o icónico anúncio da Pepsi protagonizado pela supermodelo norte-americana em 1992, e “Bad Asses”, onde Cara Delevingne posa com uma chita no deserto da Namíbia, são duas das fotografias que vai poder ver ao vivo neste espaço temporário em Lisboa.

Ao longo dos últimos anos, David Yarrow tem utilizado o seu trabalho fotográfico para apoiar diferentes causas e sensibilizar o público para outras das suas grandes paixões: a conservação ambiental e investigação oncológica pediátrica. Durante este período realizou diferentes vendas e leilões solidários através dos quais angariou mais de 13 milhões de euros para causas filantrópicas.

Com dois livros editados - Storytelling (2022) e Wild Encounters (2016) -, David Yarrow prepara-se para lançar um terceiro volume de cariz solidário. Com prefácio escrito pelo ator e ativista norte-americano Robert Redford, em David Yarrow The Collection os leitores e apaixonados por fotografia vão poder viajar pela sua carreira e recordar alguns dos trabalhos mais marcantes da sua trajetória.

A exposição Storytelling de David Yarrow vai estar em exibição no espaço temporário da In The Pink em Lisboa. Localizada no número 74 da Rua Santo António à Estrela, a mostra pode ser visitada todos os dias entre as 10h00 e as 18h00.