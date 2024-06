Joe Alwyn falou pela primeira vez do seu anterior relacionamento com Taylor Swift.

Numa entrevista ao The Sunday Times Style, o ator, de 33 anos, afirmou que o tempo que passou com a cantora, de 34, foi "longo, cheio de amor e compromisso".

Quando questionado sobre o mais recente álbum de Swift - 'The Tortured Poets Department' - que se acredita que tenha sido inspirado no final da relação, Alwyn notou: "Aquilo que diria é que qualquer pessoa se pode identificar… Não é uma resposta direta à pergunta, mas penso que é isso".

"Esperaria que toda a gente se pudesse identificar e perceber as dificuldades que vêm com o fim de uma relação longa, com amor e compromisso de seis anos e meio", continua.

"É algo difícil de se viver", completou.

Garantindo que vive uma fase boa a nível pessoal e profissional, Alwyn não confirmou se voltou a encontrar o amor.

Já Taylor Swift tem feito correr muita tinta na imprensa cor-de-rosa devido ao namoro com o jogador de futebol americano Travis Kelce.

